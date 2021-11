Nazaten van J.R.R. Tolkien (Lord of the Rings) blokkeren cryptomunt ‘JRR Token’

De bedenkers van de nieuwe digitale munt ‘JRR Token’ hadden het leuk bedacht: het gebruiken van een cryptomunt is net zoiets als een reis ‘van risico naar beloning’ en als een gevecht tegen centrale overheden? Daarmee lijken gebruikers wel wat op de dappere reizigers uit The Lord of the Rings, de beroemde trilogie van de Britse schrijver J.R.R. Tolkien (1892-1973). Helaas voor hen denkt de stichting die namens de familie Tolkien de nalatenschap en de auteursrechten van de schrijver beheert daar iets anders over.

Frodo in de verfilming van de Lord of the Rings-trilogie. Zijn reis mag niet worden misbruikt voor een cryptomunt, heeft de rechter geoordeeld.

Oxford

De Amerikaanse investeringsmaatschappij die de munt bedacht, startte ermee in augustus. De Schotse acteur Billy Boyd, die in de films Pippin speelt, werd ingezet als boegbeeld in de PR. De reclamekreet van de munt luidde: ‘The One Token That Rules Them All’.

De Tolkien Estate stapte daarop naar de internationale organisatie die over intellectueel eigendom gaat, het WIPO in Genève. Het WIPO stelde de stichting dinsdag in het gelijk. Want zomaar de naam Tolkien en verwijzingen naar de boeken gebruiken, en bovendien de suggestie wekken dat Lord of the Rings en deze cryptomunt iets met elkaar te maken ..

