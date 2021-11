Tata Steel kan alleen met hulp vergroenen

IJmuiden

Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de ambitie van Tata Steel Nederland om in 2030 staal te maken met waterstof haalbaar is. Dat is volgens het staalconcern achter het hoogovencomplex in IJmuiden en vakbond FNV de conclusie van een studie waarop lang is gewacht. Maar het zou wel nodig zijn dat de overheid snel begint met het dossier. ‘Den Haag is nu aan zet. Wat mij betreft begint het kabinet er al voor de Kerst aan’, zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin. Volgens hem kunnen de vergroeningsplannen in IJmuiden niet geregeld worden zonder hulp vanuit de overheid. Daarbij gaat het om subsidies, vergunningen en het aanleggen van infrastructuur. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .