Zware dag voor chipsector op Damrak

Amsterdam

Chipbedrijven als toeleveranciers ASM International (ASMI), BE Semiconductors (Besi) en chipmachinemaker ASML beleefden dinsdag een zware dag op Beursplein 5. De fondsen verloren in het kielzog van de lagere standen bij techfondsen op Wall Street op maandag. Verder viel de koerssprong van beursintermediair Intertrust op. Het sentiment op de Europese beurzen was overwegend negatief. Het nieuws over het aanblijven van Jerome Powell als hoofd van de Amerikaanse centrale bank werd aanvankelijk positief ontvangen, maar leidde ook tot speculatie dat de steunmaatregelen van de Fed nu sneller afgebouwd zouden kunnen worden. Vooral voor tech- en chipaandelen, die erg gevoelig zijn voor hogere rentetarieven, wordt dit als negatief gezien...

