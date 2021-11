Het kabinet versoepelt voor het eerst strafmaatregelen in de sociale zekerheid. Ambtenaren mogen makkelijker een schuld kwijtschelden als die is ontstaan door een fout bij het aanvragen van een uitkering. Dit schrijft demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Den Haag

Vanwege het ‘zwaarwegende maatschappelijke belang’ gaat de maatregel met terugwerkende kracht in vanaf vorige week maandag. Wiersma kondigt twee versoepelingen aan.

De uitkeringsinstanties van gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en uitkeringsinstantie UWV mogen per 15 november soepeler met de regels omgaan. Een ambtenaar kan afzien van terugvordering van een uitkering als de uitkeringsgerechtigde per ongeluk een fout heeft gemaakt.

Dat kan gebeuren bij de aanvraag van een uitkering of als een uitkeringsinstantie per ongeluk niet tijdig of volledig op de hoogte wordt gebracht van veranderingen in de omstandigheden van de uitkeringsontvanger, de ‘inlichtingenplicht’. Alleen als sprake is van ‘opzet of grove schul..

