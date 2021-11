Philips en Adyen slepen AEX omlaag

De AEX-index in Amsterdam is maandag met een min gesloten. Zwaargewichten Philips en Adyen werden lager gezet en trokken de beursgraadmeter mee naar beneden. KPN stond juist stevig hoger vanwege het nieuws dat de investeerder KKR interesse heeft om Telecom Italia over te nemen voor bijna 11 miljard euro. Door heel Europa werden telecombedrijven hoger gezet.

Amsterdam

Verder reageerden beleggers positief op het nieuws dat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell nog een termijn aanblijft. Na lang twijfelen besloot de Amerikaanse president Joe Biden daartoe. Lael Brainard werd veelvuldig genoemd als mogelijke voorzitter van de Fed, maar zij moest genoegen nemen met de positie van vicevoorzitter.

KPN steeg 3,7 procent op het overnamebericht over Telecom Italia. Dat laatste bedrijf ging in Milaan zelf met meer dan 30 procent omhoog. Het Franse mediaconcern Vivendi, dat een groot belang heeft in Telecom Italia, won 2 procent in Parijs. Ook Deutsche Telekom (plus 2,5 procent in Frankfurt) en Vodafone (plus 3,2 procent in Londen) deden het goed.

