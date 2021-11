Defensie ziet af van 515 wagens Mercedes

Den Haag

De Luchtmobiele Brigade moet jaren langer wachten op nieuwe voertuigen. Defensie heeft een contract met Mercedes-Benz voor de aanschaf van 515 voertuigen ontbonden. Volgens het ministerie kan de fabrikant de afspraken niet nakomen. Het project had al flinke vertraging opgelopen. Defensie had veel wensen voor het voertuig. Het moest in en onder een helikopter kunnen worden vervoerd. Verder moest het goed beschermd zijn en voldoende lading kunnen dragen. ‘Deze complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier’, aldus Defensie. Er wordt gekeken of samen met Duitsland nieuwe wagens kunnen worden gekocht. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .