Rabobank: zeevracht voorlopig verstoord

Utrecht

De problemen op de markt voor zeevracht zullen nog tot in 2022 aanhouden. Dat schatten economen van Rabobank in. De kenners wijzen erop dat de wereldwijde distributie van zeecontainers uit evenwicht is. Dat komt door de annulering van afvaarten van schepen, wat leidt tot capaciteitsbeperkingen en daarmee weer tot meer annuleringen. Rabobank stelt dat inspanningen van logistiek dienstverleners om de distributieketens te normaliseren niet genoeg zullen zijn voor een snel herstel. Volgens de bank wachten duizenden containerschepen voor de kust van Noord-Amerika, Europa en Azië op een ligplaats. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .