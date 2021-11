Prosus stijgt, Ahold Delhaize levert in

Techinvesteerder Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het bedrijf denkt, ondanks de verkoop van een deel van de aandelen in het Chinese techconcern Tencent, toch meer te gaan verdienen aan dat belang. Dat meldde de onderneming vooruitlopend op haar handelsupdate volgende week. Beleggers konden het nieuws wel waarderen en zetten het aandeel dik 4 procent hoger. Ahold Delhaize leverde in, na een flinke stijging een dag eerder.