Blok: kabinet moest wel bellen om Shell

Den Haag

Na het besluit van Shell om op papier Brits te worden en het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen, was het ‘verwijtbaar’ geweest als het kabinet ‘achterover was gaan leunen’. Dat zegt minister Stef Blok (Economische Zaken) op kritiek uit de Tweede Kamer dat het demissionaire kabinet heeft gepolst of er steun was voor het toch afschaffen van de belasting op dividend. Blok is maandagochtend met staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) gaan bellen met de zes middenpartijen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Zo’n belrondje is ‘heel normaal’, zegt de bewindsman. ‘Dat hoort bij ons werk.’ <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .