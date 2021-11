Gasprijzen stijgen nu Nord Stream 2 nog niet open is

De Europese gasprijzen zijn dinsdag gestegen naar het hoogste niveau in drie weken. Dat komt doordat Duitsland het certificeringsproces voor de omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 voorlopig heeft stilgelegd. Daarnaast is sprake van een storing op een groot gasveld in Noorwegen, die naar verwachting tot vrijdag zal duren.

Berlijn

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur concludeerde dat de uitbater van de gaspijplijn Nord Stream 2 geen Duits bedrijf was en dat is wel een vereiste volgens de Duitse wet. Hoelang het certificeringsproces stilligt, hangt af van hoe snel die situatie is aangepast. Het is wel weer onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gastekorten deze winter kan helpen verlichten.

dochterbedrijf

Het bedrijf dat de aanvraag deed om Nord Stream 2 uit te baten zit in het Zwitserse Zug. Dat bedrijf heeft besloten om een Duits dochterbedrijf op te richten om het Duitse deel van de pijplijn uit te baten. Dat dochterbedrijf moet vervolgens voldoen aan de eisen die de Duitse wet stelt om als ‘onafhankelijke doorvoer-uitvoerder’ te gaan gelden.

Pa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .