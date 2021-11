Aandeel Philips keldert in Amsterdam

Het aandeel Philips heeft maandag op de beurs in Amsterdam ruim een tiende van zijn waarde verloren. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het zorgtechnologieconcern om meer tests gevraagd rond de problemen met beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Philips begon in de VS al eerder met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten. Philips heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie. Dat bedrag staat los van het geld dat Philips mogelijk kwijt is aan rechtszaken.