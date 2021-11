Sint strooit met geld én koopt tweedehands

Terwijl Nederlanders gemiddeld denken 133 euro uit te geven aan sinterklaascadeaus, stijgt de interesse in tweedehandsspeelgoed. Het is ook mogelijk pakjesavond voor te bereiden met gesloten portemonnee: door spullen te ruilen.

Maastricht

De helft van de Nederlanders is van plan dit jaar sinterklaas te vieren. Dat is aanzienlijk meer dan in 2020. Toen deed, mede vanwege de coronapandemie, slechts 35 procent van de bevolking aan pakjesavond.

Bovendien is het vrijgemaakte budget voor cadeautjes opnieuw toegenomen. Gemiddeld zijn mensen van plan voor 133 euro per persoon uit te geven, terwijl dat vorig jaar nog 115 euro was. ‘Toen vonden we dat al veel geld’, zegt marketingmanager Reinaldo Frissen van Lootjestrekken.nl, de website die jaarlijks door een onafhankelijk bureau onderzoek laat doen naar de decemberfeesten. ‘Dat het budget nog groter is geworden, verbaast ons. We merken dat Nederlanders uitkijken naar de feestdagen.’

Het onderzoek werd uitgevoe..

