Shell zoekt slagkracht in Verenigd Koninkrijk

Amsterdam

Waarom neemt het bedrijf deze stap?

Het concern heeft naar eigen zeggen maar één reden om te vertrekken uit Nederland: slagkracht. Shell heeft een zogenoemde duale structuur. Het is naar recht een Brits bedrijf, maar met het hoofdkantoor in Den Haag en twee soorten aandelen, A en B. Die complexe structuur, met dubbel overleg en juridische verschillen, maakt het moeilijk snel kapitaal aan te trekken of grote overnames te doen. Straks is Shell een volledig Brits bedrijf, met het hoofdkantoor in Londen en één aandeel. Daardoor denkt het bedrijf slagvaardiger te kunnen opereren, bijvoorbeeld om leidend te worden in de energietransitie.

Analist Jos Versteeg van de private bank InsingerGilissen ziet wel iets in dit argument. ‘Ze staan o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .