Eet gras, red de wereld: Grassa ziet er een verdienmodel in

Alles in de stoffige boerenschuur in Afferden ademt de groenigheid van het bedrijf.

Afferden

‘Ik vraag niemand in een hol te gaan wonen en op gras te kauwen’, zei Eurocommissaris Frans Timmermans in aanloop naar de klimaattop in Glasgow tegen de Volkskrant. Hij wilde maar gezegd hebben dat zijn grootse vergroeningsplannen voor Europa niet betekenen dat hij iedereen vraagt ‘alles af te zweren wat enigszins belastend is voor het milieu’.

Bij het Limburgse bedrijf Grassa gaan ze een heel eind mee in de redeneringen van streekgenoot Timmermans. Op één punt na. Als het aan Grassa ligt, kauwen we over niet al te lange tijd wel degelijk op gras. Dat de groene spriet nog niet in voedsel voor mensen verwerkt mag worden, weerhoudt Grassa er niet van fors te investeren in machines die een einde moeten maken aan het eeuwenoude alleen..

