AEX sluit week af in de zwarte cijfers

De AEX-index van de beurs in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. De aandelenmarkten elders in Europa lieten een wisselend beeld zien. Financieel dienstverlener Intertrust was een opvallende stijger op het Damrak. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat investeringsbedrijf CVC Capital Partners een bod heeft uitgebracht op het geplaagde trustkantoor.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een plus van 0,5 procent op 820,30 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1089,92 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Londen verloor 0,5 procent.

Intertrust sprong in de MidKap met bijna 38 procent omhoog tot 17,30 euro. Intertrust voert exclusieve gesprekken met CVC over een bod van 18 euro per aandeel. Het bod ligt ruim 40 procent boven de slotkoers van donderdag. De trustsector ligt al enige tijd onder vuur van toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking. Ook hebben aandeelhouders kritiek geuit op de achterblijvende prestaties van Intertrust.

ArcelorMittal (min 3,1 procent) was de grootste daler in de AEX. Donderdag was het staalconcern nog de grote winnaar ..

