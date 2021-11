Brussel maant Nederland: controleer vissers beter

De Europese Commissie heeft Nederland om opheldering gevraagd over het gebrekkige toezicht op wat vissers met hun bijvangst doen. Dat is de eerste stap in een strafprocedure die Nederland voor de Europese rechter kan brengen.

Brussel

Nederland verzuimt goed te controleren of vissers hun bijvangst niet teruggooien maar aan land brengen, stelt de commissie. Dat laatste is verplicht, maar het is voor vissers soms toch aantrekkelijk vis die ondermaats is of van de verkeerde soort overboord te zetten. Ze verdienen er niets aan en zo telt de bijvangst niet mee voor hun quota. Maar de teruggegooide vis overleeft vaak niet.

in gebreke

Ook het toezicht in België en Ierland op de zogeheten aanlandplicht schiet tekort, constateert de commissie. De drie landen krijgen twee maanden om tekst en uitleg te verschaffen. Doen ze dat niet of stelt de uitleg de commissie niet gerust, dan kan zij de landen in gebr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .