Laadpalenmaker Alfen daalt op Damrak

De Europese beurzen sloten donderdag licht hoger. De sterk gestegen inflatie in de Verenigde Staten en zorgen over de geldontwaarding in Europa drukten op het sentiment. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 816,35 punten. De laadpalenmaker werd een tiende minder waard op het Damrak. De energiespecialist boekte meer omzet dankzij de sterke vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s, maar waarschuwde voor aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen. Die kunnen verdere groei in de weg zitten. Ook had het bedrijf nog last van uitgestelde beslissingen van netbeheerders en grote zakelijke klanten voor stroomopslagsystemen en slimme netwerken.