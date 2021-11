‘Consument vaak naïef bij online winkelen’

Den Haag

Daarvoor waarschuwt consumentenwaakhond ACM in een campagne die donderdag is begonnen. Het advies aan consumenten is op internet te zoeken naar ervaringen van anderen met een bepaalde webshop, of te controleren of de webshop contactgegevens heeft. Daarmee kunnen consumenten zichzelf veel leed besparen, aldus de ACM.

De ACM kreeg vorig jaar zestienduizend klachten binnen over de detailhandel.

Zeven op de tien gingen over online-bestellingen.

Veelgehoorde klachten zijn dat consumenten online-bestellingen veel later dan toegezegd of helemaal niet ontvangen, of een nepproduct opgestuurd krijgen. Ook lopen zij er tegenaan dat zij hun geld niet terugkrijgen als ze spullen retour sturen, of dat webwinkels keurmerken gebruiken die ze ..

