Vanaf 2040 alle vrachtwagens en bussen elektrisch, is dat haalbaar?

Het zijn grote ambities: niet alleen moet er een verkoopverbod op vervuilende vrachtwagens en bussen komen vanaf 2040, al in 2030 mag 30 procent van alle verkochte trucks en bussen geen CO 2 meer uitstoten. Vanaf 2050 moeten alle vervuilende transportvoertuigen van de weg zijn.

In de fabriekshal van Ebusco in Deurne wordt een nieuwe elektrische bus in elkaar gezet. (beeld Raymond Rutting)