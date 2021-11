Klantgegevens MediaMarkt weer veilig na cyberaanval

Alle gegevens van klanten van MediaMarkt zijn veiliggesteld na de cyberaanval die het bedrijf maandag trof. Het is ook weer mogelijk om producten te ruilen of te laten repareren bij elektronicawinkels van de keten. Bestellingen afhalen bij MediaMarkt-filialen is nog niet mogelijk, laat een woordvoerster weten.

Den Haag

MediaMarkt werd in de nacht van zondag op maandag slachtoffer van een cyberaanval op al zijn winkels in Europa. De vestigingen zijn nog steeds open, maar door de aanval is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in de winkel producten te kopen die daar niet op voorraad zijn. Klanten kunnen producten die zijn besteld via de webshop, die overigens niet werd geraakt door de aanval, ook niet afhalen in de winkel. Ze kunnen nog wel online artikelen bestellen, maar moeten die dan thuis laten bezorgen.

Het systeem voor afhalen is volgens de zegsvrouw nog niet toegankelijk. MediaMarkt wil niet verder ingaan op de aard van de cyberaanval, omdat er nog een onderzoek naar loopt. Professionele, externe onderzoekers hebben volgens MediaMarkt vastges..

