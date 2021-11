Damrak verliest na duikeling Adyen

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een verlies de handel uitgegaan. Betalingsverwerker Adyen ging in de uitverkoop en dat drukte op de AEX-index. Mogelijk reageerden beleggers geschrokken op een tegenvallend bericht van de Amerikaanse branchegenoot PayPal, dat de verwachtingen voor de omzet en winst in 2021 naar beneden had bijgesteld. PayPal zelf verloor bij de opening van de handel op de beurs in New York ook al flink aan waarde. Het bedrijf merkte dat het aantal transacties voor e-commerceconcern eBay minder is dan een jaar geleden, wat de resultaten drukt. Adyen stond ook al de hele dag bij de verliezers onder de 25 grootste beursfondsen op de Amsterdamse beurs en sloot bijna 4 procent lager. Een andere grote verli..

