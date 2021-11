Enstroga bezwijkt onder hoge gasprijs

Den Haag

De kleine energieleverancier Enstroga is na Welkom Energie het tweede Nederlandse energiebedrijf dat ten onder gaat aan de hoge gasprijzen van de laatste tijd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) trekt de leveringsvergunning van Enstroga in. Alle klanten van de onderneming worden volgens de zogenoemde restverdeling verdeeld over andere energieleveranciers. Eerder zegde Enstroga al contracten van zo’n 300 klanten eenzijdig op, omdat ze weigerden akkoord te gaan met een prijsverhoging. Daardoor zouden er nu nog maar circa 150 klanten over zijn. De toezichthouder was tegen de opzegpraktijken en maande Enstroga de levering voort te zetten. <

