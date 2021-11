Moederbedrijf Mediamarkt in de min

De kwartaalcijfers van PostNL vielen maandag niet in de smaak op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger leverde daardoor flink aan beurswaarde in. Ook Ceconomy, het moederbedrijf van onder meer MediaMarkt, behoorde tot de verliezers op de Europese beursvloeren. Beleggers schrokken van de cyberaanval waarmee de elektronicaketen kampt.

Amsterdan

PostNL verloor 3,7 procent in de MidKap. Volgens topvrouw Herna Verhagen had de aanpassing van de btw-regels voor kleine goederen van buiten de Europese Unie een ‘sterkere tijdelijke negatieve impact’ op de volumes dan voorzien. Voor alle pakketjes die van buiten de EU komen, moet sinds 1 juli btw worden betaald.

Ceconomy speelde op de beurs in Frankfurt meer dan 4 procent kwijt. MediaMarkt wordt momenteel getroffen door een aanval van hackers. Die zorgt in filialen verspreid over Europa voor grote problemen, maar de webshop werkt volgens de elektronicaketen nog wel naar behoren. MediaMarkt probeert nog te achterhalen wat voor soort aanval er precies gaande is en hoe eventuele schade kan worden voorkomen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .