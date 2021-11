Belastingschuld bedrijven loopt verder op

Amsterdam

Om bedrijven de pandemie door te helpen mochten ze tot afgelopen oktober belastinguitstel aanvragen. Deze schuld moet in de komende vijf jaar worden afbetaald en kan een zware last blijken. Een hoge belastingschuld betekent minder geld voor investeringen of uitbreidingen. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van ABN Amro, op basis van CBS-cijfers. Met name in de horeca en de retailsector, zoals kledingwinkels, kampen veel bedrijven met een betalingsachterstand. Zo rekent de bank voor dat bijna de helft van de restaurants elke maand 20 procent van de bedrijfswinst kwijt is om op tijd af te betalen. En alle cafés met vijftig of meer werknemers hebben uitstel van betaling aangevraagd, volgens ABN Amro.

