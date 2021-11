Bankieren met menselijke maat

Na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten belandde Martijn Gribnau als nieuwe topman midden in een knallende ruzie. Zijn Volksbank zegt te willen ‘bankieren met de menselijke maat’, maar hij denkt ook hardop na over negatieve rentes voor kleine spaarders. ‘De oude Postbank zou in 2021 meteen failliet gaan.’

Utrecht

Voor Martijn Gribnau geen statige werkkamer of strak pak. De CEO – ‘dat vind ik een verschrikkelijke term’ – van de Volksbank zit deze vrijdagochtend in spijkerbroek achter een beeldscherm op een flexplek in de kantoortuin. Sinds anderhalf jaar werkt hij in deze toren naast Utrecht CS. ‘Een toezichthouder noemde mij ooit zelfvernietigend transparant’, kondigt hij alvast aan, terwijl hij met een schaal koekjes in de hand het bezoek meetroont naar de vergaderkamer. Terwijl hij zijn bord met salade erbij pakt: ‘Jullie hebben geen idee hoeveel moeite het mij gekost heeft om ervoor te zorgen dat ik als CEO mijn lunch zelf mag betalen.’

De Volksbank – het moederconcern van SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen – keerde onl..

