Moeilijke tijd voor makers windmolens

Siemens Gamesa leed het afgelopen boekjaar, dat tot en met september liep, een verlies van 627 miljoen euro. Dat kwam boven op het nettoverlies van 918 miljoen euro dat ‘s werelds grootste fabrikant van turbines voor windenergie in de voorgaande twaalf maanden boekte.

Het Spaans-Duitse concern had er onder meer last van dat staal de afgelopen maanden steeds duurder is geworden. Dat komt doordat de vraag naar metaal is opgeveerd door het economisch herstel van de coronacrisis. Ook zijn onderdelen schaars geworden. Dezelfde economische opleving leidt bovendien tot zoveel vraag naar vrachtvervoer dat het veel duurder is geworden om turbines naar de juiste plek te verplaatsen.

Het Deense concern Vestas meldde deze..

