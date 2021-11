Genoeg werk aan het water

Sliedrecht

Vanuit het kantoor van waterbouwbedrijf Van den Herik zie je eerst hun eigen haven, en daarachter de rivier, en daarachter de restanten van de ramp waarmee het baggeren hier is begonnen: de Biesbosch, het natte gebied vol kreken en riet dat ontstond door de St. Elizabethsvloed van 1421, op de plek waar het oude dorp Slydrecht door het water werd verzwolgen. Om de rivieren weer in goede banen te leiden en het nieuwe Sliedrecht te beschermen, begonnen ze hier met de waterwerken die zouden uitgroeien tot een van de economische pijlers van Nederland: oeverversterking en baggeren.

Het 17e-eeuwse bedrijf Prins, het alleroudste in deze branche, was hier in Sliedrecht gevestigd, in dit bakstenen kantoor zelfs – en leeft nu voort in Van ..

