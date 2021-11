Winkelvastgoed populair op beurs

Amsterdam

Unibail-Rodamco-Westfield, het bedrijf achter onder meer de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen aan het Damrak met een plus van ruim 5 procent. Air France-KLM won 4,6 procent en was daarmee koploper in de Amsterdamse MidKap. Verder viel het op dat ook eigenaren van winkelvastgoed Wereldhave (plus 3,7 procent) en Eurocommercial Properties (plus 2 procent) vooruitgingen. Elders in Europa deden Lufthansa en IAG het goed op de beurs, met winsten tot bijna 6 procent. De belangrijkste beursgraadmeters in Europa sloten gemengd. De AEX-index in Amsterdam verloor 0,1 procent tot 819,72 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1080,01 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen t..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .