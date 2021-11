Reisbranche tekent klimaatverdrag

Utrecht

Dat betekent onder meer dat de Nederlandse reisbranche de CO 2 die wordt uitgestoten door het toerisme wil beperken. Dat wil niet zeggen dat verre vliegreizen voortaan worden afgeraden. Wel zal bijvoorbeeld voor kortere stukken eerder een treinreis worden aangeboden.

Een van de belangrijke onderwerpen op de klimaattop in Glasgow is het wereldwijd terugdringen van de uitstoot van CO 2 . Dat wil de reissector ook, maar niet door verre reizen te ontmoedigen. ‘We moeten wel zorgen dat het toerisme op een duurzame en verantwoorde manier gebeurt’, zegt een woordvoerster van de ANVR. ‘Dat moet op de terreinen vervoer, verblijf en vermaak.’

Zo kan de vervuiling van een vliegreis worden gecompenseerd. De klant betaalt..

