Personeelsnummer 120 zwaait nu de scepter over 65 duizend Action-werknemers

Amsterdam

Zo letterlijk had hij het eigenlijk niet bedoeld, grinnikt ex-Action-topman Ronald van der Mark als hij terugdenkt aan het jaar dat zijn rechterhand Hajir Hajji in een ongekend tempo het aantal nieuwe filialen van de prijsvechter verdubbelde. ‘Ik had alleen maar gezegd: hoe zouden we het aantal winkelopeningen kunnen verhogen van 25 naar 50?’, zegt Van der Mark, tussen 2011 en 2015 bestuursvoorzitter van de anno nu grootste koopjesketen van Europa. ‘Wat mij betreft waren we gewoon aan het sparren.’

Dinsdag maakte Action – het emporium voor al uw opblaaszwembaden, eenhoornknuffels en boeddhavormige theelichthouders – de benoeming wereldkundig van zijn nieuwe hoogste baas: de 41-jarige Hajir Hajji. Vanaf nieuwjaarsdag is zij de top..

