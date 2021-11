Quote 500 meldt recordaantal miljardairs, vooral dankzij vastgoed en technologie

Terwijl menig huishouden zorgelijk naar de oplopende inflatie zal kijken, gaat het de allerrijksten van Nederland voor de wind. Hun gezamenlijke vermogen steeg het afgelopen jaar met 18 procent tot 219,6 miljard euro, ofwel gemiddeld 439,2 miljoen euro per persoon. Ook het aantal miljardairs nam toe, met zeven, tot het recordaantal van 45.

Arno Kantelberg (midden) en Paul van Riessen (rechts) op de rode loper voorafgaand aan de viering van de 25e verjaardag van Quote 500 en de presentatie van de jubileumeditie.

Amsterdam

Dat blijkt uit de Quote 500 die maandag is gepresenteerd. Volgens het zakenblad werden dergelijke stijgingen voor het laatst vertoond nog voor het knappen van de internetzeepbel, twintig jaar geleden. Een jaar eerder stegen de vermogens met een bescheiden 3,5 procent door de coronacrisis, maar ‘dit jaar knalt er een oorverdovende 18 procent uit de luidsprekers’, aldus het blad. De ondergrens om deze 25e editie van de rijkenlijst te halen was 110 miljoen euro, 15 miljoen meer dan een jaar eerder, toen de pandemie nog een grote rol speelde.

Volgens Quote zijn vooral vastgoed en tech profijtelijke branches. Onder anderen Adriaan Mol (van betaaldienst Mollie en softwareontwikkelaar MessageBird), Pieter Zwart (Coolblue) en Al..

