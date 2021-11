Te weinig gebruikt: de acceptgiro verdwijnt in 2023 uit het betalingsverkeer

De acceptgiro verdwijnt in 2023. Betaaldienstverlener Currence laat weten dat het aantal gebruikte acceptgiro’s dan te laag wordt om de betaalmethode nog langer te ondersteunen. Een eerder besluit over stoppen werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Amsterdam

Door het besluit worden consumenten niet gedwongen online of mobiel te gaan bankieren. De acceptgiro is namelijk niet hetzelfde als een papieren overschrijvingsformulier. Dat laatste blijft wel bestaan. Wie liever door het invullen van een papier betaalt, kan die formulieren aanvragen bij zijn of haar bank.

Currence zegt het besluit over de acceptgiro te hebben genomen na overleg met alle banken die nog van die door bedrijven en instellingen uitgestuurde facturen verwerken of de dienst aanbieden. Volgens topman Daniel van Delft van de betaaldienstverlener neemt het gebruik al jaren met ongeveer een derde per jaar af. Het aantal bedrijven en instellingen dat nog acceptgiro’s verstuurt, daalt ook snel. In de afgelopen twaalf maande..

