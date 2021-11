Bastiaan Kats: ‘Om het klimaat te kunnen veranderen moeten de belastingen op de schop’

Bedrijfsadviseur Bastiaan Kats wil dat de overheid voor de noodzakelijke klimaattransitie snel in actie komt en de richting wijst. ‘Het kabinet mag dan demissionair zijn, de klimaatverandering is dat niet.’

Utrecht

Al ruim twintig jaar adviseert Bastiaan Kats (50) voor Ernst en Young bedrijven over verduurzaming. Hij noemt zich ‘intrinsiek begaan met het klimaat’. Behalve adviseur is Kats rechter plaatsvervanger bij de rechtbank in Overijssel en voorzitter van de sectie lokale en milieuheffingen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. ‘De klimaattransitie is hyperactueel, dit is ook superleuk werk.’ Met zijn team richt hij zich op de milieubelasting die bedrijven moeten betalen. In de praktijk ervaren bedrijven veel belemmeringen.

Kats: ‘Als ik op de afgelopen tien jaar terugkijk, heb ik regelmatig gezien dat de belastinginspecteur bedrijven een rekening presenteert die ze niet hadden zien aankomen. Ze dachten een duurzame b..

