Grutto.com wil dat al het vlees wordt gebruikt

Online vleesverkoper Grutto.com heeft zich in minder dan tien jaar ontwikkeld tot een speler van betekenis. Het bedrijf streeft naar vleesproductie met een goed leven voor het dier en respect voor het milieu. Het platform verbindt de moderne consument via het internet met het vanouds traditionele boerenbedrijf. Berend te Voortwis gaat via ‘radicale transparantie’ voor duurzaamheid.

Abcoude

‘In 2019 hebben we op maandagochtend in één uur tijd 130 edelherten verkocht.’ Met zichtbaar plezier vertelt Berend te Voortwis, topman van online vleesverkoper Grutto.com, over zijn bedrijf. ‘We hadden een wachtlijst van achtduizend mensen!’ Na alle ophef en discussie over het lot van de edelherten in de Oostvaardersplassen, waren mensen erop gebrand hertenvlees te kopen en zo waarde te geven aan de dieren die werden gedood.

Voor Te Voortwis sloot de verkoop van wild prima aan bij de activiteiten van zijn bedrijf dat hij in 2015 begon als Koopeenkoe.nl. In de afgelopen zeven jaar heeft het zich ontwikkeld tot de grootste online-verkoper van vlees in Nederland met honderdduizend afnemers. Te Voortwis preciseert: ‘Honderdduizend men..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .