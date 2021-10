Facebook wordt Meta, in de hoop op betere publiciteit: ‘Het zou moeten gaan over wat Facebook doet’

Het bedrijf Facebook krijgt een nieuwe naam: Meta. Het sociale netwerk Facebook verandert niet van naam. ‘Voortaan zullen we eerst the metaverse zijn, niet eerst Facebook’, zei CEO Mark Zuckerberg in de online bekendmaking.

Menlo Park

De naamsverandering was volgens topman Mark Zuckerberg nodig door de gestage uitbreiding van het bedrijf. ‘Facebook is een van de meest gebruikte producten ter wereld. Maar in toenemende mate omvat het niet alles wat we doen. Op dit moment is ons merk zo nauw verbonden met één product dat het onmogelijk alles kan vertegenwoordigen wat we doen.’

Het woord metaverse wordt veel gebruikt door durfkapitalisten in Silicon Valley en verwijst naar een soort ‘metaversum’ dat verschillende virtuele werelden met elkaar verbindt. De nieuwe naam kan het bedrijf mogelijk helpen de aandacht af te leiden van alle negatieve onthullingen uit de Facebook Papers.

Die zijn zo fors dat het dezer dagen bijna niet leuk moet zijn om Mark Zuckerberg te he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .