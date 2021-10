Shell belooft eigen CO2-uitstoot versneld terug te dringen

Shell wil de uitstoot van CO 2 sneller terugdringen dan van de rechter moet: het concern gaat zijn eigen emissies verlagen met 50 procent in 2030. Dit voorjaar besliste de rechtbank in Den Haag dat de uitstoot 45 procent omlaag moet.

Aanvankelijk mikte Shell op 20 procent CO 2 -reductie. Shells nieuwe belofte betreft overigens alleen de eigen activiteiten en die van toeleveranciers. De norm voor de uitstoot van klanten (dus ook iedereen die benzine en diesel tankt), de bulk van Shells CO 2 -uitstoot, gaat niet extra omlaag. De rechter heeft over deze categorie alleen gezegd dat Shell een inspanningsverplichting heeft. Het energieconcern is tegen de uitspraak in beroep gegaan, maar moet in de tussentijd toch maatregelen nemen van de rechter.

Het concern spreekt van besparingen op een ‘nettobasis’. Dit betekent dat emissies ook vermeden kunnen worden door bijvoorbeeld CO 2 af te vangen en ondergronds op te slaan.

