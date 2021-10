Pensioenfonds ABP doet fossiele sector in de ban. ‘Doorgaan op dezelfde weg is onverantwoord’

Europa’s grootste pensioenfonds ABP gaat zijn beleggingen in olie- en gasbedrijven verkopen. Volgens bestuursvoorzitter Corien Wortmann is nu duidelijk dat het radicaal anders moet. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann: 'We zien mooie kansen om ons geld te steken in bedrijven die werken aan de energietransitie.’

Amsterdam

U zegt dat een aantal recente klimaatrapporten heeft bijgedragen aan deze beslissing. Op welk moment dacht u: het moet anders?

‘Het IPCC waarschuwde onlangs dat we in 2030 1,5 graad opwarming hebben bereikt als we in dit tempo doorgaan. De effecten zien we nu al, met extreem weer en de verhoging van het zeewaterpeil. Dus doorgaan op dezelfde weg is onverantwoord.

En dan was er ook nog het rapport van het Internationaal Energieagentschap. Dat zegt: als je de opwarming wilt beperken tot 1,5 graad, past daar geen nieuwe exploratie van olie en gas bij.

Bijna alle grote olie- en gasbedrijven investeren juist meer in exploratie. Veel meer dan ze in hernieuwbaar steken.

Er is volgens deze rapporten een radicale omslag nodig. Als je k..

