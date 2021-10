Mijn visite is een fortuin kwijt aan parkeergeld als ze bij me langskomen, kan dat goedkoper?

In veel steden kun je korting krijgen op de parkeerkosten voor bezoek. De korting varieert van 35 procent tot 100 procent op het uurtarief. U hoeft zelf geen auto of parkeervergunning te hebben, maar u moet wel ingeschreven zijn in de gemeente. Bewoners kunnen in hun eigen wijk deze korting gebruiken, bedrijven niet. Er geldt een maximaal aantal goedkope bezoekuren per week, maand of kwartaal. In veel steden gelden er per wijk andere voorwaarden. Er zijn soms afwijkende regelingen voor 65-plussers.

Vroeger hadden de inwoners van veel gemeenten een kaart die bezoekers achter het raam van hun auto konden plaatsen. Een parkeerwachter liep de auto’s af om te kijken of de vergunningen of losse parkeerbonnetjes klopten. De meeste gemeenten cont..

