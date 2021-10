President Bundesbank stopt na tien jaar om privéredenen bij Duitse centrale bank

Frankfurt

‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat het na meer dan tien jaar een goed moment is om een nieuw hoofdstuk te openen’, schreef Weidmann in een brief aan het personeel van de Duitse centrale bank. ‘Voor de Bundesbank, maar ook voor mij persoonlijk.’

Weidmann, die in mei 2011 aantrad, was de langstzittende centralebankbestuurder in de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij staat daar bekend als een havik die opkoopprogramma’s zo snel mogelijk weer wil afbouwen en een beperkte rol voor de centrale bank ziet. ECB-president Christine Lagarde liet in een reactie weten het besluit van Weidmann te respecteren en ook ‘immens te betreuren’.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) noemt Weidmann ‘een vriend en c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .