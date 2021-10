Nederlandse vissers winnaar brexit, Britse collega’s zijn boos

Amersfoort

De hoop van Britse vissers op meer visrechten in de eigen wateren is de bodem ingeslagen. Ze zijn boos over de ‘misleiding’ door hun regering in Londen. Voorstanders van brexit zagen de eigen vissersvloot als een symbool bij uitstek van ‘baas in eigen land’ en in eigen wateren. Nu blijkt echter dat de visrechten niet zijn gegroeid, maar gekrompen.

visrechten

Vissers in Nederland zijn juist blij omdat ze geen 60 procent van de visrechten in Britse wateren hoeven in te leveren, maar 20 procent. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat hun Engelse collega’s hen verdrijven uit een groot deel van de Noordzee. De belofte van het kabinet-Johnson, 148 miljoen winst in de komende vijf jaar, wordt in we..

