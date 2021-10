Vanuit Brabant veroverde Fatboy de wereld: de zitzak is nu in 65 landen verkrijgbaar

Den Bosch

De bezoeker van het hoofdkantoor van designmerk Fatboy in Den Bosch kan er meteen in neerploffen, de zitzak die eind jaren negentig werd ontworpen door de Fin Jutta Setälä. De zitzak nodigt nog steeds uit om ongedwongen in te hangen, zitten of liggen. ‘Een geniaal ontwerp’, zegt Pauline Barendregt, creatief directeur van Fatboy. ‘Het is ontzettend slim en simpel, bovendien hebben we het iconische rode label behouden. Het is de kracht van ons merk.’

Graag vertellen ceo Petra Vos (49) en Barendregt (52) waarom Setälä zijn creatie ‘Fatboy’ noemde. Toen de Fin de zitzak maakte, luisterde hij toevallig naar een cd van de Britse muzikant Norman Cook, die als ‘Fatboy Slim’ de big beat – een combi van techno, rock en rhythm-and-blues – i..

