De winnaars en verliezers van het jarenlange debat over belastingverhoging voor internationale bedrijven

Vijf vragen en antwoorden over fiscale stopverf, armoedebestrijding en pleisters plakken in de strijd tegen belastingontduiking door grote internationale bedrijven.

Datacenter van Google in Groningen. De wereldwijde afspraken over een winstbelasting van 15 procent zouden ertoe kunnen leiden dat Nederland de belasting verláágt.

Wat gaat er veranderen?

Woensdag gaven de ministers van Financiën van de G20 (de negentien landen met de grootste economieën en de Europese Unie) in Washington hun fiat aan het plan om belastingontwijking door internationale bedrijven tegen te gaan. Een week eerder was duidelijk geworden dat in totaal 136 landen het akkoord zullen tekenen.

‘Ik ben positief verrast dat het zo ver is gekomen’, reageert Arjan Lejour, hoogleraar Belastingen en Openbare Financiën in Tilburg. ‘Ook landen als Hongarije en Ierland, eerst tegen, zijn nu om.’

Twee: grote multinationals moeten vanaf 2023 minimaal 15 procent winstbelasting gaan betalen. Landen kunnen een lager tarief hanteren, maar dan mogen andere landen bij het belasten van deze bedrijven b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .