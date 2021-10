Een biologische boer aan het poten, in Bergen op Zoom.

Amsterdam

De plannen van Frans Timmermans om de landbouw in de Europese Unie het komende decennium te verduurzamen, gaan de Europese voedselvoorziening significant veranderen. De beoogde uitfasering van pesticiden en kunstmest, in combinatie met een grotere biologische sector, verslechtert het inkomen voor veel agrariërs, verhoogt de voedselprijs en maakt de EU door lagere gewasopbrengsten afhankelijker van voedselimporten.

Dit is althans de conclusie van onderzoekers van Wageningen Universiteit in een studie waarvan alleen de samenvatting is vrijgegeven. De Europese Commissie en GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout reageren direct zeer kritisch op de uitkomsten.

van boer tot bord

Volgens Eickhout worden all..

