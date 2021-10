Stijgende energieprijs zorgt voor onrust: ‘Ik kan het niet meer bolwerken op deze manier’

'Gevolg van de stijgende prijzen is wel dat ik me ga afvragen: waar kan ik nog op bezuinigen?'

Henri Muis (47) woont met zijn vrouw en drie kinderen in Ermelo en is 100 procent afgekeurd, waardoor hij sinds vier jaar uit het arbeidsproces is. Door een auto-immuunziekte ging het werken niet langer.



Henri Muis - beeld Henri Muis

‘Ik vind de stijgende energieprijzen zorgwekkend en heb contact opgenomen met mijn energiemaatschappij Vattenfall waar ik al 25 jaar klant ben. Ik heb een variabel tarief en betaal 172 euro per maand voor gas en licht. Vattenfall adviseerde om het variabel te houden, want als ik het vast zou zetten zou ik naar 276 euro per maand gaan. Dat is 1200 euro meer op jaarbasis. In mijn situatie is dat heel veel geld.

‘Ik weet niet hoeveel ik straks meer ga betalen en vindt het heel vervelend dat ik niet weet waar ik aa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .