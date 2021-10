Betelhem Dessie is de tech-koningin van Sheba Valley. ‘Ik wil een rolmodel zijn en zo verandering brengen’

Betelhem Dessie (22) zwaait de scepter in een Ethiopisch techbedrijf en heeft vier gepatenteerde softwareprogramma’s op haar naam staan. Als kind rommelde ze met computers in het elektrowinkeltje van haar vader, nu wil ze de jongste generatie Ethiopiërs leren programmeren. ‘Zodat zij klaar zijn voor hun toekomst.’

Betelhem Dessie (1999) is een software-ontwikkelaar en ondernemer in Ethiopië.

Betelhem Dessie is een jonge vrouw met een missie. Ze is in Den Haag om een lezing te geven over hoe computervaardigheden het leven van de jongste generatie Ethiopiërs kan verbeteren. Ze omschrijft zichzelf als ‘sociaal ondernemer’, maar ze is ook een informaticus met een activistisch randje. Dessie wil dat ieder kind in Ethiopië dezelfde kansen krijgt op de arbeidsmarkt en daar horen ‘21e-eeuwse vaardigheden’ bij.

Ze zette op 17-jarige leeftijd het bedrijf Anyone Can Code op. Hier leren kinderen allerlei technische vaardigheden: van een e-mail opstellen, het bouwen van een website tot het in elkaar pielen van een robot. ‘Er gaat binnenkort ook een vrachtwagen vol technische apparatuur – zoals een 3D-printer – langs allerlei scholen..

