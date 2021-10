Onrust over energieprijzen. ‘Het is een chaos’

Amsterdam

Vooral eind september kozen veel mensen ervoor nog voor het begin van de volgende maand hun energiecontract te wijzigen. Via vergelijkingssite Independer wijzigden in september 40 procent meer mensen hun energiecontract dan in dezelfde maand vorig jaar. ‘En dat komt vooral door de piek in de laatste dagen van de maand’, zegt energie-expert Joris Kerkhof van Independer. Hij benadrukt dat zijn cijfers mogelijk niet voor de hele markt gelden.

Maar ook Vattenfall ziet dat mensen die een variabel tarief betalen of een aflopend contract hebben, meer overstappen dan normaal. Exacte cijfers wil de energieleverancier niet noemen omdat die informatie bedrijfsgevoelig is.

De huishoudens die van energiecontract veranderen kiezen over he..

