‘Klimaatgeld is prima, maar wel met harde voorwaarden’, zegt Donald Pols van Milieudefensie

Bedrijven die veel CO 2 uitstoten moeten bij wet verplicht worden hun activiteiten in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Milieudefensie wil een wetsvoorstel van linkse partijen uitbreiden met een ‘klimaatplicht’. Directeur Donald Pols: ‘Tata Steel laat zien dat het kan.’

Donald Pols, directeur Milieudefensie, staat in mei van dit jaar de pers te woord na afloop van de uitspraak van de rechtbank over Shell.

Amsterdam

Bij de campagne die dinsdag is begonnen, is een video gemaakt van een fictieve boardroom meeting met CEO’s van grote multinationals. Daarin kondigt Shell-topman Ben van Beurden (net als de andere ‘CEO’s’ gespeeld door een acteur) aan dat de oliemaatschappij ‘vanochtend gestopt is met het oppompen van olie’. Na aanvankelijk ongeloof volgen de overige CEO’s Van Beurdens voorbeeld, en beloven ze ook klimaatneutraal te worden.

Eind goed al goed. Wanneer denkt u dat dit scenario werkelijkheid wordt?

‘Binnen vijf jaar. Dan moeten vervuilende bedrijven geloofwaardig inzetten op het stoppen met CO 2 -uitstoot. Natuurlijk krijgt de kijker bij deze video het gevoel: dit kan helemaal niet. Dat is ook de bedoeling. Wat dit filmp..

