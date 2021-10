Wing Chung Li liet Nederland kennismaken met bubble tea en gaat nu voor Koreaanse barbecue

Een Aziatisch concept dat hier nog niet bekend is voor de massa toegankelijk maken. Wing Chung Li deed het met de theebar YoYo! En nu doet hij het ook met Koreaanse barbecue in de Seoul Sista-restaurants. Die all-you-can-eat-formule wordt door Nederlanders gretig omarmd.

Amsterdam

Met vastberaden tikken zoeft een man door het menu op het touchscreen van theebar YoYo! aan het Kruisplein in Rotterdam. Verse thee als basis, een topping erbij – hij zou het met zijn ogen dicht kunnen, suggereren zijn bewegingen. ‘Kijk, hij weet precies wat hij wil’, glundert de 48-jarige Wing Chung Li, die hem verderop vanaf zijn stoel bekijkt. Hij leunt voorover. ‘En dat is gewoon een Nederlandse jongen.’

Li is de oprichter en CEO van YoYo!, de theebar die inmiddels is uitgegroeid tot een keten van vier eigen zaken, vijf franchisefilialen in Nederland én een franchise in Barcelona, die wordt uitgebaat door ex-profvoetballer Patrick Kluivert. Hij wordt gezien als de man die bubble tea – thee met (fruit)balletjes d..

