Topman Draijer weg bij Rabobank

Wiebe Draijer vertrekt na acht jaar als hoogste baas van Rabobank. In oktober 2022 loopt zijn tweede termijn af.

Utrecht

De 56-jarige bankier ambieert geen derde ronde en spreekt van een ‘natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger’.

Draijer, eerder voorzitter van de Sociaal Economische Raad en consultant bij McKinsey, kwam in 2014 aan het roer te staan van Rabobank. Het financiële concern had toen net het Libor-schandaal achter de rug. Medewerkers van de bank manipuleerden hierbij jarenlang toonaangevende rentetarieven. Het leverde de bank een boete van Amerikaanse, Britse en Nederlandse toezichthouders op van in totaal 774 miljoen euro. Toenmalig topman Piet Moerland ruimde het veld.

Onder de als werktuigbouwkundige opgeleide Draijer kwam Rabobank in iets rustiger vaarwater terecht. Onder zijn bewind werd de bank centraler en strakker aan..

