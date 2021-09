Iets minder varkens en afname in groei van geitenbedrijven

Den Haag

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2021 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf verdubbelde bijna van 1900 in 2011 naar 3400 in 2021. De grootste bedrijven staan in Limburg en Noord-Brabant met gemiddeld respectievelijk 5300 en 4800 varkens.

Het aantal varkens in Nederland daalde licht dit jaar. Vergeleken met 2020 ging het om een krimp met 512.000, naar een totaal van bijna 11,4 miljoen varkens (-4 procent). Het totale aantal varkens schommelt al jaren rond de twaalf miljoen. Volgens het CBS is de daling van zowel varkens als bedrijven mede het gevolg van diverse stoppersregelingen als het Actieplan Ammoniak Veehouderij ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .